В лесополосе на юге Омской области совершено массовое убийство

В полицию Павлоградского района обратились родственники четверых местных жителей — 42-летнего, 33-летнего, 29-летнего и 21-летнего сельчан. Мужчины ещё 1 июля выехали из Покровки и пропали. Как сообщила Om1.ru старший помощник руководителя следственного комитета по Омской области Лариса Болдинова, всех четверых объявили в розыск. Но нашли только троих. Мёртвыми.

Тела трёх молодых мужчин обнаружили сегодня в лесополосе во время поисковой операции. Все трое были убиты. Точные причины смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. Куда делся старший товарищ убитых, неизвестно. Закономерно на него пало подозрение в преступлении. Но не исключено, что он мог стать ещё одной жертвой. Сейчас следователи устанавливают местонахождение пропавшего мужчины.