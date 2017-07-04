В лесополосе на юге Омской области совершено массовое убийство
Найдены трупы трёх парней, которые числились пропавшими без вести. Четвёртый мужчина, уехавший вместе с ними, исчез без следа.
Найдены трупы трёх парней, которые числились пропавшими без вести. Четвёртый мужчина, уехавший вместе с ними, исчез без следа.
В полицию Павлоградского района обратились родственники четверых местных жителей — 42-летнего, 33-летнего, 29-летнего и 21-летнего сельчан. Мужчины ещё 1 июля выехали из Покровки и пропали. Как сообщила Om1.ru старший помощник руководителя следственного комитета по Омской области Лариса Болдинова, всех четверых объявили в розыск. Но нашли только троих. Мёртвыми.
Тела трёх молодых мужчин обнаружили сегодня в лесополосе во время поисковой операции. Все трое были убиты. Точные причины смерти должна установить