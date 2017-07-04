В Тернополе избили женщину-военнослужащую

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В Тернополе женщину-старшего солдата воинской части на улице избил незнакомец.

«Женщина в день нападения вышла по делам и была одета в гражданскую одежду. Перед частью остановилась. Из соседнего дома вышел неизвестный и начал ее оскорблять, поскольку дама держала в руках сигарету», — сообщает тернопольская полиция.

После словесной перепалки мужчина дважды ударил военнослужащую по лицу, а когда она упала, нанес женщине несколько ударов ногой.