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15:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Тернополе избили женщину-военнослужащую

Женщина в день нападения вышла по делам и была одета в гражданскую одежду. Перед частью остановилась. Из соседнего дома вышел неизвестный и начал ее оскорблять, поскольку дама держала в руках сигарету.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В Тернополе женщину-старшего солдата воинской части на улице избил незнакомец.

«Женщина в день нападения вышла по делам и была одета в гражданскую одежду. Перед частью остановилась. Из соседнего дома вышел неизвестный и начал ее оскорблять, поскольку дама держала в руках сигарету», — сообщает тернопольская полиция.

После словесной перепалки мужчина дважды ударил военнослужащую по лицу, а когда она упала, нанес женщине несколько ударов ногой.

Сам 37-летний злоумышленник утверждает, что только словесно оскорблял пострадавшую. Сейчас она проходит судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается следствие.

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