Под Воронежем на главу поселения завели два уголовных дела

Глава Поповского сельского поселения Россошанского района Сергей Соломатин стал фигурантом двух уголовных дел. Его подозревают в «превышении должностных полномочий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства».

Россошанская межрайонная прокуратура признала соответствующее постановление следственных органов законным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 4 июня.

Так, по версии следствия, с 2015 по 2017 год Сергей Соломатин ежегодно заключал договоры аренды муниципального имущества (нежилые помещения) с предпринимателем, с которым был хорошо знаком. При этом договоры подписывались без проведения торгов и обязательной оценки имущества. Такие действия нарушают сразу два федеральных закона — «О защите конкуренции» и «Об оценочной деятельности».

Следователи посчитали, что глава нанёс администрации поселения ущерб на сумму более полумиллиона рублей.