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16:41 (мск), источник: Время Воронежа

Под Воронежем на главу поселения завели два уголовных дела

Сергей Соломатин нанёс администрации ущерб на полмиллиона рублей.

Глава Поповского сельского поселения Россошанского района Сергей Соломатин стал фигурантом двух уголовных дел. Его подозревают в «превышении должностных полномочий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства».

Россошанская межрайонная прокуратура признала соответствующее постановление следственных органов законным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 4 июня.

Так, по версии следствия, с 2015 по 2017 год Сергей Соломатин ежегодно заключал договоры аренды муниципального имущества (нежилые помещения) с предпринимателем, с которым был хорошо знаком. При этом договоры подписывались без проведения торгов и обязательной оценки имущества. Такие действия нарушают сразу два федеральных закона — «О защите конкуренции» и «Об оценочной деятельности».

Следователи посчитали, что глава нанёс администрации поселения ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

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