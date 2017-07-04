Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
Полиция Украины задержала оставлявшего в банках шоколадки вора
Эксперт рассказал, почему страны НАТО на самом деле боятся РФ
Решение Германии напомнило Кадырову последний день Помпеи
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
«Доккер» — новая недорогая модель Renault для России
Mercedes разработал автобусы для «Черной Африки»
Белое платье без белья: Хадид приковала внимание в Венеции
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
В Сирии впервые замечен новейший российский истребитель – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
16:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya

Эксперты компании ESET установили связь между распространением вируса Petya и хакерской группировкой Telebots. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 июля.

Источник: РИА "Новости"

К такому выводу специалисты пришли на основе анализа инфраструктуры злоумышленников, а также набора инструментов, схемы и целей атак.

«Достоверно определить, кто стоит за деятельностью этой группировки, в настоящее время не представляется возможным», — отметили в компании.

Читайте также
Что такое вирус Petya? Программа-вымогатель заразила компьютеры компаний по всему миру

Специалисты также выяснили, что в офисной программе M.E.Doc, из-за которой и произошло заражение, содержался сложный скрытый бэкдор. При этом уязвимость удалось обнаружить сразу в трех обновлениях программы, выпущенных в 2017 году.

27 июня вирус Petya атаковал компьютерные системы на Украине, в России, Италии, Израиле, Сербии, США и других странах. При этом распространение вируса началось с украинских организаций.

Злоумышленники блокировали компьютеры жертв и требовали выкуп за информацию на них в размере 300 долларов в биткоинах. Позднее специалисты выяснили, что хакеры не планировали восстанавливать доступ к зашифрованным данным, а намеревались их уничтожить.

Комментарии
1
Alexander Sokolov
Лаврентий не стал бы их расстреливать, отправил бы в "шарашку" В России большой опыт работы "шарашек".
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тимошенко рассказала, когда Украине придет конец
Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличат
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Юнкер обиделся на депутатов Европарламента за прогулы
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь