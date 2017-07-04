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16:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Борисоглебске Renault Duster сбил 81-летнего велосипедиста

Пенсионер получил сотрясение головного мозга.

Внедорожник Renault Duster под управлением 37-летней женщины сбил 81-летнего мужчину в Борисоглебске во вторник, 4 июля. Пенсионер получил сотрясение мозга, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» сотрудник отделения ГИБДД ОМВД России по Борисоглебску Андрей Семушкин.

Авария произошла около 9:00 на улице Пешкова. Пострадавшего доставили в Борисоглебскую районную больницу. По данным полиции, женщина была трезва. По факту ДТП проводится проверка.

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