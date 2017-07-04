Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Россия меня разочаровала!» - Немцы о Кубке конфедераций
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
В Подмосковье на базе отдыха нашли человеческие останки в мангале
Эксперт рассказал, почему страны НАТО на самом деле боятся РФ
Экс-президент Приднестровья рассказал об обысках в его доме
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Парубий рассказал, кто сможет вернуть Крым Украине – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
В Сирии впервые замечен новейший российский истребитель – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
21Открытие Московского международного кинофестиваля
16:35 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе провал грунта на улице Губайдуллина ликвидирован

УФА, 4 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе из-за длительных дождей рядом с домом № 21 на улице Губайдуллина произошел промыв грунта на теплосетях, которые принадлежат частной организации. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Уфимские инженерные сети».

Сейчас силами городской организации провал ликвидирован. Сотрудники УИС произвели засыпку и укладку плиты перекрытия. Завтра будет произведена асфальтировка участка. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Ситуация находится под контролем городских служб, добавили в ведомстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уфимец ранее рассказал агентству «Башинформ», что примерно полтора месяца назад в десяти метрах от места провала произошел прорыв коммуникаций. По его словам, была крупная авария, производился капитальный ремонт, но некачественно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Кремле
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Юнкер обиделся на депутатов Европарламента за прогулы
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
В России дешевеет вторичное жилье
На помощь ипотечникам выделят дополнительно 2 млрд рублей
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь