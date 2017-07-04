В Уфе провал грунта на улице Губайдуллина ликвидирован
УФА, 4 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе
УФА, 4 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе
Сейчас силами городской организации провал ликвидирован. Сотрудники УИС произвели засыпку и укладку плиты перекрытия. Завтра будет произведена асфальтировка участка. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Ситуация находится под контролем городских служб, добавили в ведомстве.
Уфимец ранее рассказал агентству «Башинформ», что примерно полтора месяца назад в десяти метрах от места провала произошел прорыв коммуникаций. По его словам, была крупная авария, производился капитальный ремонт, но некачественно.