Граждане Молдовы промышляли разбоем в Италии и Швейцарии

Известно, что общая сумма ценных вещей, украденных преступниками, составляет 2,5 миллиона евро.

Полиция обнаружила и конфисковала часть украденных ценностей, в том числе 79 единиц оружия, которые предназначались для отправки в Швецию.

Роль граждан Молдовы в банде заключалась непосредственно в организации и совершении краж, а также в переправке похищенного за рубеж.