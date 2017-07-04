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17:49 (мск), источник: Sputnik.md

Граждане Молдовы промышляли разбоем в Италии и Швейцарии

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Двенадцать человек, среди которых граждане Молдовы и Италии, были задержаны на севере Апеннин и в Швейцарии за совершение серии ограблений, сообщают итальянские СМИ.

Источник: Sputnik.md

Известно, что общая сумма ценных вещей, украденных преступниками, составляет 2,5 миллиона евро.

Полиция обнаружила и конфисковала часть украденных ценностей, в том числе 79 единиц оружия, которые предназначались для отправки в Швецию.

Роль граждан Молдовы в банде заключалась непосредственно в организации и совершении краж, а также в переправке похищенного за рубеж.

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