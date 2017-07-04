Граждане Молдовы промышляли разбоем в Италии и Швейцарии
КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Двенадцать человек, среди которых граждане Молдовы и Италии, были задержаны на севере Апеннин и в Швейцарии за совершение серии ограблений, сообщают итальянские СМИ.
КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Двенадцать человек, среди которых граждане Молдовы и Италии, были задержаны на севере Апеннин и в Швейцарии за совершение серии ограблений, сообщают итальянские СМИ.
Известно, что общая сумма ценных вещей, украденных преступниками, составляет 2,5 миллиона евро.
Полиция обнаружила и конфисковала часть украденных ценностей, в том числе 79 единиц оружия, которые предназначались для отправки в Швецию.
Роль граждан Молдовы в банде заключалась непосредственно в организации и совершении краж, а также в переправке похищенного за рубеж.