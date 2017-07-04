В Екатеринбурге девушка упала с 6-метрового батута
ЧП произошло в центре города в парке аттракционов РМК возле Театра драмы.
ЧП произошло в центре города в парке аттракционов РМК возле Театра драмы.
Во вторник, 4 июля, в Екатеринбурге произошло ЧП, в результате которого травмы от падения на асфальт получила девушка. Об инциденте «АиФ-Урал» сообщили очевидцы.
«Девушка, на вид ей было лет 16, прыгала на надувной конструкции. В
Состояние пострадавшей не уточняется, к месту происшествия вызваны медики. Известно, что организаторами так называемого «Городка мужества» с экстремальными развлечениями является «Русская медная компания» Игоря Алтушкина.