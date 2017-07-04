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18:04 (мск), источник: PROUFU.ru

Падение деревьев в Уфе: одному автомобилю повезло, второму — не очень

Сегодня, 4 июля, во время непогоды, в Уфе было зафиксировано падение деревьев на припаркованные автомобили. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так, на улице Мубарякова автовладелец отделался испугом, когда увидел свой автомобиль, скрытый листвой рухнувшего рядом с ним дерева. К счастью, машина не получила повреждения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гораздо меньше повезло автомобилю, который был припаркован возле домов в другом конце города (название улицы в сообщении не уточняется). От удара упавшего дерева разбилось лобовое стекло.

«Это друга машина, он в отпуск поехал. Машину на сохранение во дворе родителей поставил», — сообщил Евгений Ревило.

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