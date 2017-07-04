Судья Олег Мельничук, обвиняемый в незаконном обогащении, стал фигурантом еще одного дела

По словам главы антикоррупционной прокуратуры, Олег Мельничук неоднократно декларировал продажу одного и того же земельного участка. Еще он заявил, что получил несколько сотен тысяч леев от матери-пенсионерки. На нее же, как ранее писала пресса, зарегистрирована недвижимость стоимостью несколько миллионов.

«Я вины не признаю. Я указал происхождение всего имущества и доходов», — сказал судья Олег Мельничук.

При этом судья допускает, что ошибся в декларации о доходах за 13 год. Но настаивает — это не повод для уголовного дела.

«Ошибки при заполнении декларации — в компетенции Национальной комиссии по неподкупности. Считаю, что прокуратура и Высший совет магистратуры занимаются не свом делом», — заявил Олег Мельничук.

«Национальная комиссия по неподкупности не работает с августа 2016 года», — отметил ВИКТОР МИКУ/председатель ВСМ Виктор Мику.

Генпрокурор настаивал на отстранении Мельничука от работы, но ходатайство отклонили — судья находится в отпуске, хотя должен рассмотреть почти 300 дел. Не дали разрешения и на арест судьи.

«Мы учли ситуацию. Ему инкриминируют не столь тяжкое нарушение. Внесение ложных данных наказывается лишением свободы до двух лет», — продолжил Виктор Мику.

В прошлый вторник к судье нагрянули с обысками по делу о незаконном обогащении. Мельничук был председателем суда Рышкановки с 2013 по 16 год. Сейчас он работает там же.