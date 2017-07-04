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18:14 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани в двух районах выпал пятисантиметровый град

В Мостовском и Лабинском районах Краснодарского края 4 июля выпал пятисантиметровый град.

Информация о том, что в двух районах региона прошли осадки в виде града, поступила от дежурного противоградовой службы около 16:20. В зону прохождения града в Мостовском районе попали станица Андрюки и поселок Псебай, в Лабинском районе — станица Ахметовская и село Горное.

«К месту направлены оперативные группы районных пожарно-спасательных гарнизонов. Администрациями Мостовского и Лабинского районов организована работа комиссий по обследованию и установлению ущерба», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сейчас также организовано взаимодействие между функциональными и территориальными подсистемами РСЧС. Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В случае необходимости гражданам рекомендовано обращаться в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по телефону доверия 8 (861) 268−64−40, а также по телефону — 101.

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Как сообщали Юга.ру, 4 июля на Кубани объявили экстренное предупреждение из-за дождей с грозами. На территории Краснодарского края с 4 по 6 июля ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой. 3 июля МЧС предупредило жителей Краснодарского края о повышении температуры воздуха до 39 °C. Ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что в июле из-за нестабильной погоды прогнозируются природные катаклизмы.

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