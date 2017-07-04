На Кубани в двух районах выпал пятисантиметровый град
В Мостовском и Лабинском районах Краснодарского края 4 июля выпал пятисантиметровый град.
В Мостовском и Лабинском районах Краснодарского края 4 июля выпал пятисантиметровый град.
Информация о том, что в двух районах региона прошли осадки в виде града, поступила от дежурного противоградовой службы около 16:20. В зону прохождения града в Мостовском районе попали станица Андрюки и поселок Псебай, в Лабинском районе — станица Ахметовская и село Горное.
«К месту направлены оперативные группы районных
Сейчас также организовано взаимодействие между функциональными и территориальными подсистемами РСЧС. Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В случае необходимости гражданам рекомендовано обращаться в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по телефону доверия
Как сообщали Юга.ру, 4 июля на Кубани объявили экстренное предупреждение