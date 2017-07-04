На Кубани в двух районах выпал пятисантиметровый град

Информация о том, что в двух районах региона прошли осадки в виде града, поступила от дежурного противоградовой службы около 16:20. В зону прохождения града в Мостовском районе попали станица Андрюки и поселок Псебай, в Лабинском районе — станица Ахметовская и село Горное.

«К месту направлены оперативные группы районных пожарно-спасательных гарнизонов. Администрациями Мостовского и Лабинского районов организована работа комиссий по обследованию и установлению ущерба», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.