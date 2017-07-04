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19:03 (мск), источник: РИА Крым

Погодный армагеддон: гроза и шторм обесточила ряд городов и сел Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости (Крым). Непогода стала причиной ряда аварийных отключений электроэнергии в крымских городах и других населенных пунктах. По информации пресс-службы «Крымэнерго», с 8.00 до 16.00 зафиксированы 26 аварийных отключений.

Источник: РИА "Новости"

Так, из-за грозы с утра частично обесточенным оказался поселок Новофедоровка Сакского района, а также три села — Вершинное, Трудовое и Орехово. По состоянию на 16.00 энергетики ищут повреждения на участках.

До сих пор продолжается поиск повреждения и в Симферопольском районе. Там, по данным «Крымэнерго», из-за грозы без света остались несколько населенных пунктов: село Первомайское, а также частично поселок Гвардейское, села Красная Зорька, Пожарское, Водное и Родниковое.

Несколько часов без света оставались села Низовка, Кировское, Леоновка, Задорное Черноморского района.

Самое массовое отключение электроэнергии было зафиксировано в 14.08 в Джанкойском районе — оказались обесточены сразу 29 населенных пунктов. Энергетики оперативно выявили повреждение, и уже через десять минут электроснабжение было восстановлено. Однако, по информации «Крымэнерго», в результате аварийного отключения с 13:10 и до сих пор без света остаются два села — Бородино и частично Светлое.

Отключения света из-за непогоды были зафиксированы и в некоторых районах Армянска, Симферополя, Бахчисарая, а также в Красногвардейском, Первомайском и Бахчисарайском районах.

Кроме того, из-за сильного ливня на автодорогах и в некоторых районах Крыма образовались незначительные заторы. Более того, проливной дождь спровоцировал ряд незначительных ДТП в крымской столице, на трассах и в городе-герое Севастополе. Очевидцы выкладывают фотографии и других погодных катаклизмов — так, в Балаклаве и Поповке в первой половине дня прошел град.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), на 4 июля на полуострове было объявлено штормовое предупреждение — синоптики прогнозировали дождь, грозу и шквалистый ветер.

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