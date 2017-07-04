Погодный армагеддон: гроза и шторм обесточила ряд городов и сел Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости (Крым). Непогода стала причиной ряда аварийных отключений электроэнергии в крымских городах и других населенных пунктах. По информации
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости (Крым). Непогода стала причиной ряда аварийных отключений электроэнергии в крымских городах и других населенных пунктах. По информации
Так,
До сих пор продолжается поиск повреждения и в Симферопольском районе. Там, по данным «Крымэнерго»,
Несколько часов без света оставались села Низовка, Кировское, Леоновка, Задорное Черноморского района.
Самое массовое отключение электроэнергии было зафиксировано в 14.08 в Джанкойском районе — оказались обесточены сразу 29 населенных пунктов. Энергетики оперативно выявили повреждение, и уже через десять минут электроснабжение было восстановлено. Однако, по информации «Крымэнерго», в результате аварийного отключения с 13:10 и до сих пор без света остаются два села — Бородино и частично Светлое.
Отключения света
Кроме того,
Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), на 4 июля на полуострове было объявлено штормовое предупреждение — синоптики прогнозировали дождь, грозу и шквалистый ветер.