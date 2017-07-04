Погодный армагеддон: гроза и шторм обесточила ряд городов и сел Крыма

Так, из-за грозы с утра частично обесточенным оказался поселок Новофедоровка Сакского района, а также три села — Вершинное, Трудовое и Орехово. По состоянию на 16.00 энергетики ищут повреждения на участках.

До сих пор продолжается поиск повреждения и в Симферопольском районе. Там, по данным «Крымэнерго», из-за грозы без света остались несколько населенных пунктов: село Первомайское, а также частично поселок Гвардейское, села Красная Зорька, Пожарское, Водное и Родниковое.

Несколько часов без света оставались села Низовка, Кировское, Леоновка, Задорное Черноморского района.

Самое массовое отключение электроэнергии было зафиксировано в 14.08 в Джанкойском районе — оказались обесточены сразу 29 населенных пунктов. Энергетики оперативно выявили повреждение, и уже через десять минут электроснабжение было восстановлено. Однако, по информации «Крымэнерго», в результате аварийного отключения с 13:10 и до сих пор без света остаются два села — Бородино и частично Светлое.

Отключения света из-за непогоды были зафиксированы и в некоторых районах Армянска, Симферополя, Бахчисарая, а также в Красногвардейском, Первомайском и Бахчисарайском районах.