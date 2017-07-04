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22:16 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге на фестивале по силовому экстриму травмировалась девушка, упав с высоты мимо страховочной подушки

В Екатеринбурге на фестивале силового экстрима «Неделя мужества» травмировалась девушка, упав с высоты мимо страховочной подушки.

Никакими ремнями безопасности пострадавшая не была пристегнута, более того, перед прыжком она подписала документ, что все возможные риски берет на себя. Инцидент произошел вечером 4 июля — в правоохранительные органы поступило сообщение о получении телесных повреждений посетительницей аттракциона, сейчас организовано проведение доследственной проверки, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

«Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, а также опросу пострадавшей, владельцев аттракциона, планируется истребовать соответствующую документацию относительно организации услуг населению в виде работы указанного аттракциона. В ходе проверки также планируется провести судебную медицинскую экспертизу пострадавшей в целях установления степени тяжести вреда здоровью», — добавили в СК.

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