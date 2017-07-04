Детский санаторий закрыт в Ярославской области из-за массового отравления

Роспотребнадзор выявил более 8,6 тыс. нарушений в детских лагерях

«Следственными органами организована проверка по сообщениям о вспышке кишечной инфекции среди детей, отдыхающих в санатории “Черная речка” Рыбинского района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь управление Роспотребнадзора по региону сообщает, что деятельность лагеря временно приостановлена.

«По состоянию на вечер вторника пяти детям поставлен предварительный диагноз “острая кишечная инфекция”. Обследован пищеблок и персонал, отобраны пробы продуктов, воды и смывов. Вынесен протокол о временном приостановлении деятельности лагеря», — говорится в сообщении.