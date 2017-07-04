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4 июля, источник: Интерфакс

Детский санаторий закрыт в Ярославской области из-за массового отравления

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — СКР организовал проверку по сообщениям о массовом отравлении детей в санатории «Черная речка» в Рыбинском районе, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе следственного управления СКР по Ярославской области.

Источник: Reuters
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«Следственными органами организована проверка по сообщениям о вспышке кишечной инфекции среди детей, отдыхающих в санатории “Черная речка” Рыбинского района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь управление Роспотребнадзора по региону сообщает, что деятельность лагеря временно приостановлена.

«По состоянию на вечер вторника пяти детям поставлен предварительный диагноз “острая кишечная инфекция”. Обследован пищеблок и персонал, отобраны пробы продуктов, воды и смывов. Вынесен протокол о временном приостановлении деятельности лагеря», — говорится в сообщении.

Комментарии
1
арсений сидоров
Когда был маленький-родители отправили в пионерский лагерь.Как-то за обедом беру кусок хлеба-а из него вылазит толстый белый опарыш. Потом залезли на чердак столовой-а он усеян мёртвыми голубями и в них опарыши. И через щели в потолке -падают на столы. Вот-но никто никогда у нас не болел-как ни странно. Даже опарыш тогда был экологически чистым.
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