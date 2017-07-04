Детский санаторий закрыт в Ярославской области из-за массового отравления
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — СКР организовал проверку по сообщениям о массовом отравлении детей в санатории «Черная речка» в Рыбинском районе, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — СКР организовал проверку по сообщениям о массовом отравлении детей в санатории «Черная речка» в Рыбинском районе, сообщили «Интерфаксу» в
«Следственными органами организована проверка по сообщениям о вспышке кишечной инфекции среди детей, отдыхающих в санатории “Черная речка” Рыбинского района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь управление Роспотребнадзора по региону сообщает, что деятельность лагеря временно приостановлена.
«По состоянию на вечер вторника пяти детям поставлен предварительный диагноз “острая кишечная инфекция”. Обследован пищеблок и персонал, отобраны пробы продуктов, воды и смывов. Вынесен протокол о временном приостановлении деятельности лагеря», — говорится в сообщении.