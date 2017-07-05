В результате пожара на железной дороге сгорели три вагона и локомотив

Горели три неэксплуатируемых вагона и локомотив. Был объявлен ранг пожара № 2. В официальном сообщении главного управления МЧС России по Ростовской области говорится: к ликвидации пожара привлекались 46 человек личного состава МЧС, 12 единиц техники, а также пожарный поезд от СКЖД. За полтора часа удалось справиться с огнем, в 20:48 зарегистрирована полная ликвидация.

Что стало причиной возгорания, теперь предстоит установить экспертам.