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09:24 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В результате пожара на железной дороге сгорели три вагона и локомотив

В Ростове произошел крупный пожар на тупиковой железнодорожной ветке, на Локомотивной, 4.

Горели три неэксплуатируемых вагона и локомотив. Был объявлен ранг пожара № 2. В официальном сообщении главного управления МЧС России по Ростовской области говорится: к ликвидации пожара привлекались 46 человек личного состава МЧС, 12 единиц техники, а также пожарный поезд от СКЖД. За полтора часа удалось справиться с огнем, в 20:48 зарегистрирована полная ликвидация.

Что стало причиной возгорания, теперь предстоит установить экспертам.

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