Серверы софта M.E.Doc изъяли по делу о кибератаке
Киберполиция Украины изъяла серверы производителя бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc в связи с кибератакой 27 июня. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Демидюк, передает ВВС.
Киберполиция Украины изъяла серверы производителя бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc в связи с кибератакой 27 июня. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Демидюк, передает ВВС.
Демидюк заявил, что в отношении M.E.Doc предъявят обвинение. По его словам, в компании знали об уязвимости своего программного обеспечения.
«Им много раз говорили разные антивирусные компании. За этот недосмотр люди в этом деле понесут уголовную ответственность», — подчеркнул Демидюк.
Напомним, ранее в блоге компании Microsoft заявили, что вирус Petya, во время атаки которого были инфицированы тысячи компьютеров, распространялся при помощи бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc украинского производства.