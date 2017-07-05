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00:41 (мск), источник: 112.ua

Серверы софта M.E.Doc изъяли по делу о кибератаке

Киберполиция Украины изъяла серверы производителя бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc в связи с кибератакой 27 июня. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Демидюк, передает ВВС.

Источник: 112.ua

Демидюк заявил, что в отношении M.E.Doc предъявят обвинение. По его словам, в компании знали об уязвимости своего программного обеспечения.

«Им много раз говорили разные антивирусные компании. За этот недосмотр люди в этом деле понесут уголовную ответственность», — подчеркнул Демидюк.

Напомним, ранее в блоге компании Microsoft заявили, что вирус Petya, во время атаки которого были инфицированы тысячи компьютеров, распространялся при помощи бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc украинского производства.

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