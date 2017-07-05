Торговлей женщинами в иностранное государство занималась ОПГ в Хабаровске

Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Марине Нагибиной, Анне Хамитовой и Сергею Николаеву. Они признаны виновными в совершении 27 эпизодов торговли людьми. За свою деятельность преступники получали гонорар из расчёта не менее 1 тысячи евро за каждую проданную женщину, сообщили ИА AmurMedia в СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в 2007 году Нагибина, являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью по оказанию услуг гражданам Российской Федерации в трудоустройстве за рубежом, решила под видом легальных услуг населению осуществлять вербовку, перевозку, передачу и куплю-продажу женщин в иностранное государство. В противоправную деятельность также были вовлечены одна из подчинённых ей сотрудниц Хамитова и житель Москвы Николаев. Используя личные связи, а также в ходе общения в сети Интернет Нагибина установила «деловые» отношения с постоянно проживающими на территории другой страны отдельными лицами и членами организованных преступных групп, извлекавшими доход из сексуальной эксплуатации женщин в ночных клубах, в том числе от перепродажи женщин.

В 2007—2010 годах фигуранты подыскивали в Хабаровске женщин возрастом от 18 до 36 лет, находившихся в сложной жизненной ситуации и в уязвимом положении, и вербовали их в офисе фирмы, обещая легальную работу за рубежом и высокую оплату труда. Путем обмана, заручившись согласием потерпевших, они «за счёт фирмы» приобретали им проездные билеты, оформляли туристические визы и комплектовали пакет документов, необходимых для отправки потерпевших за рубеж, а при необходимости обеспечивали их подделку. В иностранное государство они направлялись под видом туристок, зачастую транзитом через иные страны. Попадая в распоряжение покупателей, жертвы торговли людьми подвергались физическому и психическому насилию. У женщин отбирались удостоверяющие личность документы, а для придания видимой законности их длительному нахождению в государстве оформлялись фиктивные браки. Потерпевшие были вынуждены выполнять работу интимного характера в ночных клубах и нередко становились объектом дальнейшей перепродажи.

Согласно достигнутой договорённости, за деятельность по торговле людьми соучастники получали гонорар из расчёта не менее 1 тысячи евро за каждую проданную женщину.

Расследование по уголовному делу представляло особую сложность в силу межрегионального и транснационального характера преступления, обусловившего необходимость обращения следователей СК России с множественными запросами о правовой помощи в компетентные органы пяти государств. В ходе грамотной и кропотливой работы следователям удалось установить особый психологический контакт с каждой из потерпевших. Это позволило доказать причастность всех трех участников организованной преступной группы к торговле людьми на протяжении длительного периода времени.

Приговором суда Нагибиной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания, Хамитовой — в виде 4,5 лет лишения свободы условно, а Николаеву — виде 3,5 лет лишения свободы.