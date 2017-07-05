Военные прокомментировали ДТП с «ЗИЛом» на трассе возле Русского моста
Водитель пострадавшей Isuzu Elf превысил скоростной режим, поэтому въехал в грузовик.
Водитель пострадавшей Isuzu Elf превысил скоростной режим, поэтому въехал в грузовик.
Владивосток, 5 июля, PrimaMedia.
«Прибывшими на место ДТП сотрудниками военной автоинспекции и ГИБДД региона установлено, что водитель “Isuzu Elf” совершил столкновение с автомобилем “ЗИЛ” в результате нарушения правил дорожного движения и превышения скоростного режима. Гражданский водитель был госпитализирован, водитель автомобиля “ЗИЛ” не пострадал», — говорится в сообщении
Напомним, что Isuzu Elf врезался в «ЗИЛ» с такой силой, что у Isuzu практически полностью смяло кабину, грузовик оказался на боку.