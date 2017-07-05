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04:00 (мск), источник: ТАСС

На Украине остановлена вторая волна кибератаки вируса Petya

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы M.E.DOC.

Источник: Reuters

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины остановили вторую волну распространения в стране вируса Petya, который на прошлой неделе вызвал сбои в работе правительства, крупных банков и транспортных компаний. Об этом в среду сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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«Специальные агенты департамента киберполиции вместе со специалистами Службы безопасности Украины и прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya. Пик атаки планировался на 16:00. Стартовала атака в 13:40. До 15:00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы M.E.DOC», — написал он на странице в Facebook.

Полиция Украины 4 июля конфисковала оборудование украинской компании M.E.DOC, которая занимается разработкой самой популярной в стране программы для налогового администрирования. Однако, как сообщал глава департамента киберполиции МВД Украины Сергей Демедюк, следственные действия были связаны с расследованием первой кибератаки. Следствие считает, что изначальным источником распространения вируса стали обновления, рассылаемые компанией. Представители M.E.DOC заявили, что их серверы не были взломаны хакерами, а распространенное обновление не содержало вирусов.

27 июня была зафиксирована глобальная хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика Petya. По оценкам специалистов, вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых украинские. В России воздействию вируса подверглись «Роснефть», «Башнефть», Mars, Nivea и Mondelez International. Вирус блокирует запуск операционной системы, а за возобновление работы и расшифровку файлов требует выкуп в размере $300 в биткоинах.

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