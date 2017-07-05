На Украине остановлена вторая волна кибератаки вируса Petya

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины остановили вторую волну распространения в стране вируса Petya, который на прошлой неделе вызвал сбои в работе правительства, крупных банков и транспортных компаний. Об этом в среду сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Специальные агенты департамента киберполиции вместе со специалистами Службы безопасности Украины и прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya. Пик атаки планировался на 16:00. Стартовала атака в 13:40. До 15:00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы M.E.DOC», — написал он на странице в Facebook.

Полиция Украины 4 июля конфисковала оборудование украинской компании M.E.DOC, которая занимается разработкой самой популярной в стране программы для налогового администрирования. Однако, как сообщал глава департамента киберполиции МВД Украины Сергей Демедюк, следственные действия были связаны с расследованием первой кибератаки. Следствие считает, что изначальным источником распространения вируса стали обновления, рассылаемые компанией. Представители M.E.DOC заявили, что их серверы не были взломаны хакерами, а распространенное обновление не содержало вирусов.