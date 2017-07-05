Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США в Сирии: «Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска» - СМИ
В Сибири бегун-сыроед погиб на полумарафоне
Власти объяснили решение доставить губернатора Тулеева в Москву
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Парубий рассказал, кто сможет вернуть Крым Украине – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
04:23 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке совершено дерзкое нападение на букмекерскую контору

Дерзкое нападение вооруженных грабителей на букмекерскую контору во Владивостоке попало на видео.

Преступники совершили нападение на букмекерскую контору на Русской, заставив кассира отдать деньги. Судя по записи, налетчики ворвались в помещение ночью. Один из преступников напал на сотрудницу с битой, безжалостно и без остановки начал бить женщину. Второй, перемахнув через стойку, отобрал ключи у пострадавшей, открыл кассу и выгреб оттуда всю имеющуюся наличность.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, сотрудница конторы во время налета получила серьезные травмы. У нее проломлена голова и раздроблена рука. Также стало известно, что в данной конторе отсутствует какая-либо охранная система. нет охранника и даже элементарной тревожной кнопки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как тонула столица: "вселенский потоп" глазами очевидцев
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Как тонула столица: "вселенский потоп" глазами очевидцев
Катар дал ответ на ультиматум арабских стран
Тиллерсон: США хотят принять «более жесткие меры» против КНДР
На Украине заявили об остановке второй волны атаки вируса Petya
Умер писатель Даниил Гранин
Российский летчик Ярошенко попросил Трампа о возвращении домой
Мединский ответил на обвинения в ненаучности своей диссертации
Госдума отложила рассмотрение закона о наказании за мат в семье
Спорт
«Зенит» взял реванш у «Аустрии» в товарищеском матче Как Кокорин стал капитаном, а Жулиано — нападающим — в репортаже с 4-тысячного австрийского стадиона
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
В России дешевеет вторичное жилье
На помощь ипотечникам выделят дополнительно 2 млрд рублей
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь