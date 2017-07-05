Во Владивостоке совершено дерзкое нападение на букмекерскую контору

Преступники совершили нападение на букмекерскую контору на Русской, заставив кассира отдать деньги. Судя по записи, налетчики ворвались в помещение ночью. Один из преступников напал на сотрудницу с битой, безжалостно и без остановки начал бить женщину. Второй, перемахнув через стойку, отобрал ключи у пострадавшей, открыл кассу и выгреб оттуда всю имеющуюся наличность.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, сотрудница конторы во время налета получила серьезные травмы. У нее проломлена голова и раздроблена рука. Также стало известно, что в данной конторе отсутствует какая-либо охранная система. нет охранника и даже элементарной тревожной кнопки.