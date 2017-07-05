Во Владивостоке совершено дерзкое нападение на букмекерскую контору
Дерзкое нападение вооруженных грабителей на букмекерскую контору во Владивостоке попало на видео.
Дерзкое нападение вооруженных грабителей на букмекерскую контору во Владивостоке попало на видео.
Преступники совершили нападение на букмекерскую контору на Русской, заставив кассира отдать деньги. Судя по записи, налетчики ворвались в помещение ночью. Один из преступников напал на сотрудницу с битой, безжалостно и без остановки начал бить женщину. Второй, перемахнув через стойку, отобрал ключи у пострадавшей, открыл кассу и выгреб оттуда всю имеющуюся наличность.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, сотрудница конторы во время налета получила серьезные травмы. У нее проломлена голова и раздроблена рука. Также стало известно, что в данной конторе отсутствует