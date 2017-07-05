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05:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

За сутки в Иркутской области потушили 16 лесных пожаров

За 4 июля 2017 года на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 16 лесных пожаров, 11 из которых находились в зоне постоянного космического мониторинга.

Об этом 5 июля сообщает пресс-служба правительства региона. Общая площадь ликвидированных пожаров составила 37 844 га, покрытых лесом, и 19 583 га нелесной территории. По четыре пожара ликвидировано в Усть-Удинском и Катангском районах, по три — в Мамско-Чуйском и Жигаловском районах, два — в Киренском. На утро 5 июля действующих пожаров в зоне наземного и авиационного применения сил и средств нет. В локализованном состоянии находятся восемь пожаров в Качугском районе на общей площади 13 274 га леса и один пожар в Чунском районе на площади 1150 га.

В зоне постоянного космического наблюдения остался один пожар в Мамско-Чуйском районе на площади 351 га леса и 41 га редколесья. Решение о приостановке тушения данного пожара принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81−84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».

В тушении лесных пожаров 4 июля было задействовано 530 человек, в том числе 291 пожарный-десантник, а также 80 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг, доставку личного состава и грузов осуществлял вертолет Ми-8 в Усть-Кутском районе. Общий налет авиационной техники составил 3 часа 15 минут.

Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 815 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложили 833 штрафа по ст. 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 11 005,5 тыс. рублей. В среду, 5 июля, инспекторы государственного пожарного надзора составили три протокола за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 24 должностных лица, а также 616 граждан на общую сумму 2125 тыс. рублей, возбуждено 318 административных расследования. На территории всей области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, которые запрещается посещать и вести там любую производственную деятельность, кроме тушения пожаров.

По данным информационной системы дистанционного мониторинга федерального агентства лесного хозяйства, 5 июля V класс пожарной опасности прогнозируется в Братском районе, III класс в Чунском районе. В остальных районах области зафиксирован низкий класс пожарной опасности.

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