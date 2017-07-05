За сутки в Иркутской области потушили 16 лесных пожаров
За 4 июля 2017 года на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 16 лесных пожаров, 11 из которых находились в зоне постоянного космического мониторинга.
За 4 июля 2017 года на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 16 лесных пожаров, 11 из которых находились в зоне постоянного космического мониторинга.
Об этом 5 июля сообщает
В зоне постоянного космического наблюдения остался один пожар в
В тушении лесных пожаров 4 июля было задействовано 530 человек, в том числе 291
Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 815 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложили 833 штрафа по ст. 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 11 005,5 тыс. рублей. В среду, 5 июля, инспекторы государственного пожарного надзора составили три протокола за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 24 должностных лица, а также 616 граждан на общую сумму 2125 тыс. рублей, возбуждено 318 административных расследования. На территории всей области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, которые запрещается посещать и вести там любую производственную деятельность, кроме тушения пожаров.
По данным информационной системы дистанционного мониторинга федерального агентства лесного хозяйства, 5 июля V класс пожарной опасности прогнозируется в Братском районе, III класс в Чунском районе. В остальных районах области зафиксирован низкий класс пожарной опасности.