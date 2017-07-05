Полиция Приморья просит помощи в опознании тела мужчины, найденного на берегу реки

МОМВД России «Арсеньевский» просит помощи в установлении личности неизвестного мужчины, тело которого обнаружено 14 мая 2017 года на берегу реки Арсеньевка в поселке Веселый, Анучинский район, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Приметы: рост 175, длина стопы 24 см, окружность головы 52 см.

Одет: кофта серого цвета с длинным рукавом, джинсы черного цвета, ремень черного цвета, подштанники серого цвета, черные трусы по типу бокс черного цвета, зеленые носки, под ними вязаные носки серого цвета с двумя белыми полосками, на шее две цепочки одна из металла желтого цвета длиной 70 см, вторая из металла белого цвета длиной 46 см, на левой руке браслет плетенный из кож.заменителя, в кармане джинсов деревянные четки.

Особые приметы: татуировка неустановленного рисунка на левой руке на запястье 3×4см, на левой лопатке татуировка с изображением скорпиона 16×11см, на правой руке татуировка в области плеча — абстракция в виде крыльев, на правой руке в области 1/3 предплечья татуировка В. Р (дробная черта) 1987.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о мужчине или его родственниках, просим позвонить по телефонам:

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