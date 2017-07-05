Излюбленные ходы и уловки матерых мошенников рассекретили хабаровские полицейские
Правоохранители рассказали, как не стать жертвой злоумышленников.
Правоохранители рассказали, как не стать жертвой злоумышленников.
Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.
Самые распространенные схемы телефонных мошенничеств озвучили правоохранители в ходе
Напомним, межрегиональную группу телефонных мошенников, похитивших у своих жертв свыше 1 млн рублей, задержали накануне хабаровские полицейские. На сегодняшний день злоумышленники признались в девяти противоправных эпизодах, совершенных на территории краевой столицы. Однако не исключено, что на деле пострадавших от действий жуликов гораздо больше.
Следует отметить, что с конца мая текущего года это уже вторая серьезная группа мошенников, которых задерживают хабаровские стражи порядка. В этот раз одного из участников преступной группы правоохранители задержали в краевом центре, двух других — в Куйбышеве Новосибирской области. Об этом на
Помимо прочего докладчики озвучили также самые распространенные схемы телефонных мошенничеств. Правоохранители отметили, что мошенники действуют достаточно напористо, не дают опомниться потенциальным жертвам. Если разговор идет по домашнему телефону, вынуждают потерпевших перезвонить с мобильного на нужный жуликам номер. Далее преступники не сбавляют напора до того момента, пока денежные средства не будут переведены на банковскую карту злоумышленников либо на их телефон.
Один из распространенных способов преступления — звонок от имени должностного лица или властных структур — полиции, прокуратуры — либо других министерств, ведомств. Злоумышленники спрашивают по телефону руководителя организации, которому в дальнейшем предлагается поучаствовать в благотворительной деятельности либо предупреждают его о предстоящей проверке и ее негативных последствий. Во избежание этих неприятностей жертву просят подъехать по указанному адресу и подписать ряд документов. Жулики предлагают потерпевшему привезти с собой конфеты или дорогостоящий алкоголь, а также положить определенную денежную сумму на счет мобильного телефона. После того, как жертва выполняет все, что от нее требуется, злоумышленник отключает свой мобильный телефон. Поэтому все попытки связаться с шарлатанами оказываются безуспешными.
Следующий способ совершения мошеннических действий — это рассылка
Следующий не менее популярный способ телефонного мошенничества — это рассылка