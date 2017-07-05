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05:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Излюбленные ходы и уловки матерых мошенников рассекретили хабаровские полицейские

Правоохранители рассказали, как не стать жертвой злоумышленников.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.

Самые распространенные схемы телефонных мошенничеств озвучили правоохранители в ходе пресс-конференции в Хабаровске. Как отметили сотрудники полиции, напористость и знание психологии являются основными принципами работы злоумышленников, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Напомним, межрегиональную группу телефонных мошенников, похитивших у своих жертв свыше 1 млн рублей, задержали накануне хабаровские полицейские. На сегодняшний день злоумышленники признались в девяти противоправных эпизодах, совершенных на территории краевой столицы. Однако не исключено, что на деле пострадавших от действий жуликов гораздо больше.

Следует отметить, что с конца мая текущего года это уже вторая серьезная группа мошенников, которых задерживают хабаровские стражи порядка. В этот раз одного из участников преступной группы правоохранители задержали в краевом центре, двух других — в Куйбышеве Новосибирской области. Об этом на пресс-конференции рассказали начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю Михаил Людиншин и заместитель начальника УМВД России по Хабаровску — начальник Следственного управления Артем Камко.

Помимо прочего докладчики озвучили также самые распространенные схемы телефонных мошенничеств. Правоохранители отметили, что мошенники действуют достаточно напористо, не дают опомниться потенциальным жертвам. Если разговор идет по домашнему телефону, вынуждают потерпевших перезвонить с мобильного на нужный жуликам номер. Далее преступники не сбавляют напора до того момента, пока денежные средства не будут переведены на банковскую карту злоумышленников либо на их телефон.

Один из распространенных способов преступления — звонок от имени должностного лица или властных структур — полиции, прокуратуры — либо других министерств, ведомств. Злоумышленники спрашивают по телефону руководителя организации, которому в дальнейшем предлагается поучаствовать в благотворительной деятельности либо предупреждают его о предстоящей проверке и ее негативных последствий. Во избежание этих неприятностей жертву просят подъехать по указанному адресу и подписать ряд документов. Жулики предлагают потерпевшему привезти с собой конфеты или дорогостоящий алкоголь, а также положить определенную денежную сумму на счет мобильного телефона. После того, как жертва выполняет все, что от нее требуется, злоумышленник отключает свой мобильный телефон. Поэтому все попытки связаться с шарлатанами оказываются безуспешными.

Следующий способ совершения мошеннических действий — это рассылка SMS-сообщений, извещающих о выигрыше в лотерею либо о получении дорогостоящего приза. Либо человека просят выплатить достаточно большую денежную компенсацию за причиненный когда-либо ущерб. Жертва звонит на указанный в этом сообщении абонентский номер. Ему отвечает злоумышленник, который представляется сотрудником той или иной организации. Жулик объясняет, как получить выигрыш либо приз, и попутно задает наводящие вопросы, пытаясь выяснить необходимую для дальнейшей беседы информацию. Злоумышленник вынуждает потерпевшего перечислить на нужный номер денежную сумму, которая якобы необходима для оплаты госпошлины, налога и так далее. Как только жертва перечисляет деньги, другой номер становится неактивным.

Следующий не менее популярный способ телефонного мошенничества — это рассылка SMS-сообщений от имени банка, в котором говорится, что банковская карта жертвы заблокирована, по вопросам разблокировки следует обратиться к специалисту банка. И далее следует номер телефона злоумышленника. Мошенник представляется сотрудником банка и в ходе беседы, опять же задавая наводящие вопросы, получает всю необходимую ему информацию. Здесь следует напомнить: если сотрудник банка сам звонит вам, то он знает, кому звонит. ПИН-код, логин и пароль для входа в интернет-банк, одноразовые коды, которые приходят по SMS для подтверждения операций по карте — нельзя говорить никому, даже сотруднику банка.

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