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07:54 (мск), источник: Tengrinews

Появилась новая версия смерти бойца СОБРа в Алматы

Родственники единственного подозреваемого в смертельном наезде на капитана полиции Жандоса Нургазиева, которое произошло на выезде из Алматы, представили новые подробности нашумевшего дела, передает телеканал «Almaty».

Источник: Tengrinews

Родные взятого под стражу 57-летнего водителя Рахимжана Есенбаева считают, что в деле должны фигурировать как минимум трое подозреваемых. В связи с этим они обратились с жалобой в ДВД и прокуратуру.

«Вина, мне кажется, гаишника. Друзья, которые в дорожной полиции работают, они говорят — любую машину останавливаешь на втором ряду, сперва выходишь, левой рукой машину, которая в первом ряду, вот так останавливаешь, потом показываешь — он вперед должен выехать, и потом им показываешь дальше езжайте, вот так останавливаются по правилам», — говорит сын водителя Рамазан Есенбаев.

В качестве правоты своих слов молодой человек предоставил журналистам эксклюзивное видео с камер наблюдения. На видео видно, как по трассе двигаются два грузовика. За рулем одного из них находится Рахимжан Есенбаев.

Авария происходит где-то за кадром, после того, как сотрудник полиции потребовал прижаться к обочине. По словам очевидцев, Жандоса Нургазиева сбил большегруз, двигавшийся по крайнему ряду.

«Здесь основания не было, никакого затора, никаких аварийных ситуаций для остановки, а первая линия, по которой ехала грузовая машина, и вот эта машина задавила потерпевшего, он даже не заметил, по словам Есенбаева, он сказал — что ты сделал? Я даже не видел», — сказала адвокат подозреваемого Бахытжамал Казыбекова.

Между тем, как отмечает телеканал, в ДВД категорически отказались комментировать новые факты расследования.

Напомним, боец СОБРа Жандос Нургазиев был насмерть сбит на трассе Алматы — Капшагай при исполнении служебных обязанностей. Трагедия произошла 26 июня около экопоста «Нура».

Жандос Нургазиев родился 4 августа 1986 года в селе Коктал Панфиловского района Алматинской области. Был женат, воспитывал двоих детей.

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