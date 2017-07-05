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06:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский таксист устроил аварию в Индустриальном районе

Нарушителя отправили на освидетельствование к наркологу.

Источник: Губерния онлайн

В Индустриальном районе у остановки «РЭБ флота» молодой таксист устроил ДТП, сообщает портал «Губерния». В «Тойоте Премио» с символикой такси «Максим» находились пассажиры — женщина с двухлетним ребенком. В «Тойоте Камри», которую протаранил нарушитель, ехала семья — супруги и их 10-месячный сын направлялись на набережную. Пара собиралась прокатиться на колесе обозрения, но аттракцион с выбросом адреналина случился раньше.

Таксист ехал навстречу «Камри» со стороны центра города и пытался свернуть налево. Дорогу оппоненту он должен был уступить.

Как видно на записи видеорегистратора, таксист поспешил: в очереди на поворот он был вторым, но решил маневрировать с ходу, через сплошную линию разметки. Из-за притормозившей перед ним машины таксист не видел встречный седан.

Автоинспекторы направили таксиста на освидетельствование к наркологу. «Тойота Премио» молодому человеку не принадлежит — она в аренде.

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