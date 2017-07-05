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06:21 (мск), источник: Newslab.ru

Женщина отсудила у медиков полмиллиона за болезнь и развод с мужем

Врачи провели ей несколько неудачных операций, которые привели к физическим и нравственным страданиям.

Емельяновскую районную больницу обязали выплатить пациентке 525 тыс. рублей за некачественную медицинскую помощь: после неудачных операций она осталась бесплодной и разведенной.

Молодую женщину госпитализировали на раннем сроке беременности в связи с токсикозом. Но провели неполное обследование — не было УЗИ и осмотра терапевта. Через 10 дней ее выписали из больницы, а на сроке беременности 13−14 недель выяснилось, что беременность замерла на сроке 5 недель. Женщине сделали медицинский аборт, но плодное яйцо удалили не полностью, а перед выпиской не провели контрольное УЗИ. Через 6 дней с болями и температурой она вновь попала в районную больницу, где ее снова неудачно прооперировали. Затем в межрайонной клинической больнице провели успешную операцию. Но через полгода у женщины обнаружили признаки хронического эндометрита (воспалительный процесс во внутреннем слизистом слое матки) и синехии (сращение органов и тканей между собой). Лечение результатов не дало, еще через год ей установили диагноз «бесплодие».

Эксперты подтвердили недостатки лечения: позднюю диагностику замершей беременности, отсутствие диагностического контроля, необоснованное проведение наиболее травматичным способом прерывания первой беременности.

Женщина потребовала от медиков компенсации морального вреда. Он выразился в потере здоровья, физических и нравственных страданиях. Также она заявила о разрушении семьи — супруг попросил развода, устав от ее затянувшегося лечения и трат на него, и потеряв надежду на рождение ребенка.

Районный суд обязал взыскать с больницы в пользу женщины 350 тыс. рублей. Ей такая сумма показалась заниженной, как и Красноярскому краевому суду. Он взыскал с больницы еще 175 тыс. рублей штрафа за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке (50% от присужденной суммы), рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.

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