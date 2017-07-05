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07:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Спасатели обвинили чиновников в гибели 7 человек на озере в Челябинской области

Трагедии можно было избежать.

В гибели семи человек на озере Максимка (Чесменский район Челябинской области) виноваты местные власти. С критикой на чиновников обрушились спасатели.

«Проведенный анализ происшествия показал, что местные власти наплевательски отнеслись к проведению профилактических мероприятий, даже не взяв на учет данный водоем, который находился вблизи населенного пункта», рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

По словам начальника СРЦ Сергея Диденко, трагедии можно было избежать, если бы должное внимание уделялось разъяснительной работе с населением: «Мы предлагали объединить усилия и проводить специальные долгосрочные акции, которые уже приносили положительный результат в регионах Сибири. Подробно рассказывали о механизме формирования и порядке работы межведомственных групп, в функции которых входит патрулирование водоемов, выявление нарушений при использовании маломерных судов, своевременное ограничение пребывания граждан в местах непредназначенных для отдыха. Мы советовали активно использовать административно-правовые рычаги, предусмотренные российским законодательством, привлекать общественность, добровольные организации и задействовать сельских старост, которые знают местность, знают все излюбленные, но опасные для жизни территории».

Трагедия на озере Максимка произошла 2 июля — на непредназначенном для этого озере группа отдыхающих решила покататься на лодке. В 50−100 метрах от берега судно перевернулось. Погибли 7 человек, в том числе — четверо детей. Самому младшему из них было 2 года. Выжить удалось четверым.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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