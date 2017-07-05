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07:48 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии 5-летний мальчик сломал руку в детсаду

В Благовещенске ребенок в детском саду сломал руку, прокуратура провела проверку.

По материалам проверки, в мае этого года 5-летний мальчик в детсаду без присмотра воспитательницы упал и сломал руку. Срочно были вызваны родители малыша, и его отвезли в больницу.

По требованию прокуратуры заведующая детсадом была оштрафована на 10 тысяч рублей. С сотрудниками детсада провели дополнительный инструктаж.

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