Омская молодёжь с утра развлекается, нарушая ПДД
Видео опубликовано в соцсети.
Видео опубликовано в соцсети.
В одном из омских пабликов 5 июня с утра появилось видео с регистратора: по улице Ленина едет машина, а двух сторон из окон практически в полный рост торчат две фигуры молодых людей.
Автор видео пишет, что молодым людям нестрашна холодная погода, которая накрыла сегодня Омск, а вот другие пользователи в комментариях отмечают, что роликом следует заинтересоваться сотрудникам ГИДД и наказать столь «умного» водителя.
Напомним, что в апреле этого года также в соцсети было опубликовано видео, где омич в 5 утра катал девушку на крыше автомобиля. Уже через неделю полицейские нашли и оштрафовали водителя.