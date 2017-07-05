Омская молодёжь с утра развлекается, нарушая ПДД

В одном из омских пабликов 5 июня с утра появилось видео с регистратора: по улице Ленина едет машина, а двух сторон из окон практически в полный рост торчат две фигуры молодых людей.

Автор видео пишет, что молодым людям нестрашна холодная погода, которая накрыла сегодня Омск, а вот другие пользователи в комментариях отмечают, что роликом следует заинтересоваться сотрудникам ГИДД и наказать столь «умного» водителя.