В Башкирии пьяный пенсионер столкнулся с ВАЗ-2110, которая сбила пешехода

Авария произошла в городе Октябрьский в ночь с 4 на 5 июля. 68-летний пенсионер из Татарстана ехал на «Тойоте Карине» на большой скорости и, подъезжая к перекрестку улиц Девонской и Северной, не успел нажать на педаль тормоза. В итоге иномарка столкнулась с ВАЗ-2110, которая откатилась вперед и сбила пешехода.

— В результате ДТП пострадал сам 68-летний предполагаемый ее виновник. Медицинское освидетельствование на состояние опьянение дало положительные результаты, — уточнил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

35-летнему пешеходу тоже понадобилась помощь врачей.