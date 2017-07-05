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09:10 (мск), источник: Sputnik.by

Когда качели подкачали: самые громкие ЧП на аттракционах Минска

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Кто из нас не любил в детстве качели-карусели? Даже став взрослыми мы не прочь иногда вспомнить былое и прокатиться на игрушечной машинке автодрома.

Источник: Sputnik.by

Однако так ли безопасны эти развлечения? Почти каждый год на белорусских аттракционах происходят чрезвычайные ситуации, которые иногда заканчиваются трагично.

Sputnik вспомнил о самых громких происшествиях последних лет, связанных с аттракционами и проанализировал, в чем причина несчастных случаев.

2016 год

В парке Челюскинцев августе прошлого года, вагончик аттракциона насмерть сбил администратора. Случилось это на злосчастном аттракционе «Джамбо джет».

Как показали опросы очевидцев, администратор зашел за ограждение в поисках наушников, которые уронил один из посетителей, а дежурный запустил аттракцион, не убедившись в отсутствии людей в рабочей зоне.

«Джамбо джет» рекордсмен прошлого года по ЧП. На высоте десяти метров зависла тележка с четырьмя людьми. В ожидании помощи бедолаги прождали два часа. Правда, работники парка обошлись без помощи МЧС — сами поставили вышку и спустили испугавшихся посетителей на землю.

2011 год

Две школьницы оказались заблокированными в кабинке паровоза на аттракционе «Катальная гора» в парке Челюскинцев. Та отсоединилась в самый разгар движения. Перепуганных девушек удалось спустить сотрудникам парка.

2009 год

И снова «Катальная гора». Паровоз, в котором находилось 18 человек, поднялся на высокую горку и внезапно на всей скорости поехал вниз. Никто не пострадал, но все сильно испугались. Некоторые посетители начали требовать обратно деньги за билеты. Других отдыхающих в парке поломка не смутила — через 15 минут все снова катались на экстремальной «Горе».

2008 год

Страшное происшествие случилось на цепочном аттракционе «Карусель» в парке имени Челюскинцев. Во время движения диск, вращающий карусель с сиденьями, сорвало с опоры, и он упал на землю вместе с людьми. Больше всего пострадал 7-летний ребенок: получил тупую травму живота и грудной клетки, сломал шестое и седьмое ребро. Также были травмированы пять человек — трое несовершеннолетних и двое мужчин.

Выяснилось, «Карусель» сломалась из-за старения металла. Построена она была в 1989 году в Чехословакии. Срок эксплуатации карусели истек, а специалисты не удосужились следить за ее состоянием.

ЧП были и в регионах

В 2001 году в передвижном луна-парке в Калинковичах погиб местный житель, двое женщин получили серьезные травмы. В 2003 году на 4-метровой горке «Бобровая дорога» в Бресте попрощалась с жизнью молодая девушка: у вагончика, в котором она ехала, сорвалось крепление, и его отбросило на железный рельс. В 2006 году на аттракционе «Сюрприз» в Новополоцке погиб студент, который повел себя неосторожно: поднялся на платформу аттракциона, которая начала движение, и упал.

Банальная халатность

Если посмотреть на все эти ЧП, то в большинстве случаев подводила техника, а люди оказались в роли жертв. То есть получается, карусели, которые призваны дарить радость, — смертоносные машины?

Главный инженер парка имени Челюскинцев в конце 80−90 годах Эдуард Козаченко так не считает. Виной случившемуся, говорит он, послужил человеческий фактор.

«Аттракционы сегодня стали сложнее, по сравнению с советским периодом. Но не опаснее. Опасным может быть любой аттракцион в плохих руках», — замечает в интервью Sputnik собеседник.

Работники нередко ведут себя халатно. Хотя, как надо работать, знают все. Взять пример с обрушением цепочной «Карусели». До того, как ее сорвало с крепления, однозначно, были какие-то шумы. Но дежурный, видимо, не обращал на это внимания.

Перед сменой, рассказывает Эдуард Яковлевич, главный инженер должен осматривать все аттракционы и занести запись в журнал допуска. На аттракционах должно быть чисто. Все замки и крепления — в рабочем состоянии. Такой же осмотр обязан делать и дежурный хотя бы раз в два часа во время смены.

Довыпендривались

Эдуард Козаченко обратил внимание на защищенность аттракционов.

«В мое время аттракционы были окружены высоким забором. Сейчас этого нет», — говорит он.

Учитывая большое количество «добрых людей», нужно понимать, что некоторые могут проникнуть на территорию аттракциона ночью и гайку открутить или еще что-то и присвоить себе.

Дежурные в свою очередь недостающую гайку могут и не заметить, что грозит новыми ЧП.

«Хороши» бывают и сами посетители. Кто-то своевольничает, другие, просто выпендриваются. Так было и советский период.

«В мое время здесь стоял “Хали-гали”. Одной женщине внушительных размеров поручень слишком надавил на живот. Она решила его ослабить, в итоге ее выбросило из качалки, и она упала на тротуар», — рассказывает собеседник.

На «Супер-8» в конце 80-х погиб молодой человек.

«Захотелось перед девушкой показаться. Он поднялся на ходу, и ему снесло башку. Почти аналогичный случай произошел на “Колесе обозрения”. Молодому человеку понравилась соседка — негритянка. Начал раскачиваться, чтобы привлечь ее внимание, и сорвался вниз», — продолжает бывший главный инженер.

Старые качели

Далеко не все аттракционы, которые используются в городских парках, новые. Замена техники стоит больших денег. А срок эксплуатации производители выставляют небольшой — 10−25 лет.

Аттракционы сегодня стали сложнее, по сравнению с советским периодом, но не опаснее, — убежден бывший главный инженер парка Челюскинцев.

«У нас “Супер-8” стоял, который сделала фирма Schwarzkopf. Фирма разорилась, а тот все равно работал. Я уже и цепи на нем менял, и колеса полетели. Чем это может грозить? Конечно, ЧП. Как-то на “Супере” оборвалась цепь. Жертв не было, но людей снимали сверху», — вспоминает Эдуард Козаченко.

В Госпромнадзоре отмечают: нет такого понятия, как «старый аттракцион». Аттракцион может быть пригодным, то есть прошедшим технические диагностирование и освидетельствование, и не пригодным.

«В парках задолго до начала сезона аттракционы после зимней спячки приводят в форму. Пока здесь не накатаются мешки с гравием, человека в мертвую петлю не запустят», — уверяет главный госинспектор управления надзора за безопасностью подъемных сооружений и аттракционов Госпромнадзора Снежана Казаева.

Каждый год перед началом сезона состояние аттракционов проверяет комиссия Госпромнадзора.

Между тем, в Минске 46% каруселей уже отработало нормативный срок. Но в 2020 году их собираются заменить. Мингорисполкомом утвержден график вывода из эксплуатации и замены аттракционов с 2013 до 2020 года. Уже сняты с учета за этот период девять объектов и зарегистрировано 14 новых.

Все мы с детства любим качели-карусели

Если говорить о ЧП, то дело не в технике, а в человеческом факторе, считает и Снежана Казаева. Она обращает внимание на то, что нередко негативные случаи происходят из-за того, что посетители неадекватно оценивают состояние своего здоровья. А дежурный на глаз этого сделать в принципе не может.

«В парке Челюскинцев был случай: катались две 15-летние подружки, у одной здоровье подвело — прямо с карусели увезли в реанимацию. Родители пострадавшей долго ходили по судам, но вердикт был таков: аттракцион работает исправно, школьница сама виновата. Она находится в том возрасте, когда уже может принимать решение, садится ли ей на аттракцион», — отмечает собеседница агентства.

Не надо недооценивать опасность возможной перегрузки — переизбыток адреналина. В мире известны случаи, когда люди вовсе приезжали мертвыми — у них останавливалось сердце, заметила специалист.

Чтобы развлечение не превратилось в трагедию, к катанию должны относиться ответственно как дежурные, так и посетители. А в остальном можно довериться аттракционам, которые придуманы для того, чтобы доставить радость и детям и взрослым.

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