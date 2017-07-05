Как проходила кибератака вируса Petya: все детали

Для локализации масштабной киберугрозы Национальной полицией Украины и Службой безопасности Украины был создан оперативно-технический штаб, в который вошли представители известных украинских и иностранных компаний по кибербезопасности. По указанным фактам Национальной полиции Украины начато досудебное расследование.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как это все происходило и что делать пользователям.

27.06.2017 в 10 часов 30 минут украинские государственные структуры и частные компании из-за уязвимости ПО «M.E.doc.» (программное обеспечение для отчетности и документооборота) массово попали под удар вируса-шифровальщика (ransomware) Diskcoder.C (ExPetr, PetrWrap, Petya, NotPetya).

Теперь немного подробнее о последних днях и сегодняшних обстоятельствах.

Вирус Diskcoder.C — он же ГОГА, он же Гоша.. он же Гоша.. он же — ExPetr, PetrWrap, Petya, NotPetya — прикрытие самой масштабной кибератаки в истории Украины.

Экспертами было установлено, что поражения информационных систем украинских компаний состоялось, через обновление программного обеспечения, предназначенного для отчетности и документооборота — «M.E.Doc».

По полученным данным (подтверждено правоохранительными органами иностранных государств и международными компаниями, осуществляющими деятельность в сфере информационной безопасности), злоумышленники осуществили несанкционированное вмешательство в работу одного из персональных компьютеров компании-разработчика указанного программного обеспечения — ООО «Интеллект-Сервис».

Получив доступ к исходных кодов, они в одно из обновлений программы встроили бэкдор (backdoor) — программу, которая устанавливала на компьютеры пользователей «M.E.Doc» несанкционированный удаленный доступ. Такое обновление программного обеспечения, вероятно, произошло еще 15.05.2017 года. Представители компании-разработчика «M.E.Doc» были проинформированы о наличии уязвимостей в их системах антивирусными компаниями, но это было проигнорировано. Компания-производитель опровергла проблемы с безопасностью и назвала это «совпадением».

Вместе с тем выяснено, что обнаруженный бэкдор с функционалом имеет возможность собирать коды ЕГРПОУ пораженных компаний, и отправлять их на удаленный сервер, загружать файлы, собирать информацию об операционной системе и идентификационные данные пользователей.

Также, на данный момент известно, что после срабатывания бэкдора, атакери компрометировали учетные записи пользователей, с целью получения полного доступа к сети. Далее получали доступ к сетевого оборудования с целью вывода его из строя. С помощью IP KVM осуществляли загрузка собственной операционной системы на базе TINY Linux.

Злоумышленники, с целью сокрытия удачной кибероперации относительно массового поражения компьютеров и несанкционированного сбора с них информации, тем же самым способом, через последние обновление ПО «M.E.Doc» распространили модифицированный ransomware Petya.

Удаление и шифрование файлов операционных систем, было совершено с целью удаления следов предыдущей преступной деятельности (бэкдора), и отвлечение внимания путем имитации вымогательства денежных средств от потерпевших.

Следствием прорабатывается версия, что настоящими целями были стратегически важные для государства компании атаки, которые могли дестабилизировать ситуацию в стране.

Комплексный анализ обстоятельств заражения позволяет предположить, что лица, которые организовали нападения с использованием WannaCry могут быть причастны к вирусной атаке на украинские государственные структуры и частные компании 27 июня, поскольку способы распространения и общее действие подобные вируса-шифровальщика (ransomware) Diskcoder.C (ExPetr, PetrWrap, Petya, NotPetya).

С целью немедленного прекращения бесконтрольного распространения Diskcoder.C (новую активность было зафиксировано сегодня в 13.40), а также учитывая бездействие должностных лиц ООО «Интеллект-Сервис», которые, несмотря на неоднократные предупреждения антивирусных компаний и Департамента киберполиции, вводили в заблуждение своих пользователей, заверив их в безопасности ПО «M.E.Doc» — принято решение о проведении обысков и изъятии программного и аппаратного обеспечения компании, с помощью которого распространялось ШПО.

Обыски проведены представителями Департамента киберполиции, следователями и при участии Службы безопасности Украины. Объектами осмотра являются рабочие компьютеры персонала и серверное оборудование, через которое распространялось программное обеспечение.

Департамент киберполиции настоятельно рекомендует всем пользователям сменить свои пароли и электронные цифровые подписи, в связи с тем, что эти данные могли быть скомпрометированы.