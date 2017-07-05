Бывший начальник полиции Березников обвиняется в хищении или растрате 7,5 млн рублей

В Березниковском суде 4 июля начался громкий процесс над бывшим начальником местного межмуниципального отдела МВД России «Березниковский» Алексей Куледин, который обвиняется по ч. 3, 4 ст. 160 УК — в хищении или растрате почти 7,5 млн руб. государственных средств.

Бывшем подполковнику полиции, ныне возглавляющему отдел безопасности в местном филиале корпорации «ВСМПО-АВИСМА», грозит лишение свободы до 10 лет.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимый в течение долгого времени — с 2013 по 2015 годы — выписывал существенную материальную помощь отдельным сотрудникам. Их круг определён 18 полицейскими, которым материальная помощь выписывалась в размере двух-трёх и более окладов. Есть неофициальная версия, что эти средства сотрудники не получали, а деньги шли «наверх» — в край и в Москву, хотя в материалах дела фигурирует лишь один такой пример, когда сотрудник местной полиции подтвердил передачу полученных в виде материальной помощи денег.

Эта скандальная история всплыла в начале лета 2016 года. Незадолго до этого Алексей Куледин неожиданно подал в отставку с поста начальника местного межмуниципального отдела. А вскоре на скамье подсудимых оказалась его подчинённая — главный бухгалтер отдела Наталья Соловьева. Ей инкриминировалось хищение по такой схеме почти 1,5 млн руб., предназначенных для материальной помощи сотрудникам.

Несмотря на то, что она была признана виновной, бывшего сотрудника отдела приговорили к символическому наказанию — штрафу в размере 30 тыс. руб. Причём по информации, предоставленной защитой Куледина, Соловьеву признали виновной в хищении денег не из государственной казны, а у подруги, которая, в свою очередь, утверждает, что это она должна Соловьевой.

Завтра, 6 июля на заседании суда представители ГУВД Пермского края, признанного следствием потерпевшей стороной, будут давать показания.