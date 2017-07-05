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09:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Непогода в Украине. Без света остаются населенные пункты в двух областях

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Более 50 населенных пунктов в двух областях Украины остаются обесточенными из-за непогоды, сообщает утром в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7:00 5 июля остаются обесточенными 52 населенных пункта в двух областях, а именно: Черкасская — 43, Донецкая — 9 (частично г. Мариуполь (61 трансформаторная подстанция)», — говорится в сообщении.

Бригады облэнерго продолжают восстановление электроснабжения населенных пунктов.

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