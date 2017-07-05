Непогода в Украине. Без света остаются населенные пункты в двух областях
КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Более 50 населенных пунктов в двух областях Украины остаются обесточенными
КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Более 50 населенных пунктов в двух областях Украины остаются обесточенными
«По состоянию на 7:00 5 июля остаются обесточенными 52 населенных пункта в двух областях, а именно: Черкасская — 43, Донецкая — 9 (частично г. Мариуполь (61 трансформаторная подстанция)», — говорится в сообщении.
Бригады облэнерго продолжают восстановление электроснабжения населенных пунктов.