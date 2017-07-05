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09:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Горнозаводском районе ищут 31-летнего Константина Власова

Мужчина вышел с территории щебёночного карьера, на котором работал, и пропал.

В Горнозаводском районе Пермского края разыскивают 31-летнего Константина Власова. Мужчина пропал утром 30 июня.

«Он работает на щебёночном карьере. В пятницу, 30 июня 2017 года, в районе 10 часов, он сказал коллегам, что не на несколько минут отлучится, и вышел за территорию. После этого его больше не видели, о месте нахождения Константина ничего не известно», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» брат пропавшего Иван Власов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пропавший Константин Власов крепкого телосложения. Его рост 180−185 сантиметров. Был одет синюю футболку и спецодежду, на которой на спине имеется надпись «интегра». На голове камуфляжная кепка.

Особые приметы — две огромные татуировки. На груди изображён леопард, грызущий косулю, на спине татуировка в виде надписи «Бог с нами».

Сегодня сотрудники полиции, родные и волонтёры выйдут на поисковую операцию. Первым делом они осмотрят территорию вокруг карьера, на котором работал пропавший.

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