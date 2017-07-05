Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину под Иркутском и скрылся с места ДТП

Сотрудники полиции разыскивают водителя, который насмерть сбил мужчину на пересечении улиц Фролова и Култукского тракта под Иркутском и затем скрылся с места ДТП. Авария произошла накануне, 4 июля. Правоохранители призывают водителя добровольно явиться в ОВД для дачи показаний. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Предварительно установлено, что автовладелец мог находится за рулем автомобиля Suzuki Grand Escudo, Suzuki Vitara, Suzuki Grand Vitara, Chevrolet Tracker, Mazda Proceed Levante 1995−2005 года выпуска.

«Инспекторы просят обратить внимание на припаркованные во дворах машины. У иномарки должны остаться видимые повреждения: решетки радиатора, справа повреждение капота, бампера, дворников, возможно лобового стекла», — отметили в ведомстве.

Личность погибшего также устанавливается. Приметы: европейский тип лица, 35−40 лет, рост 170−175 см, русые волосы средней длины. Был одет в черную футболку со знаком инь янь, синие джинсы, черный кожаный ремень, черные кроссовки с белыми полосками типа Adidas. При себе имел два ключа, предположительно от квартиры.