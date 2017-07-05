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10:51 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае пьяный отец избил годовалого сына и сломал ему ногу

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Следователи подозревают 34-летнего отца из Ачинска Красноярского края в избиении годовалого сына, который после побоев был госпитализирован с переломом ноги и другими травмами, сообщает СК РФ.

Источник: РИА Новости

По версии следствия, инцидент произошел еще в мае, но госпитализировали ребенка только сейчас, когда в семью пришла сотрудница опеки.

По данным СК, ранее судимый 34-летний мужчина, пока мать ребенка отбывала наказание в колонии, проживал вместе со своим годовалым сыном в Ачинске.

«Пятнадцатого мая 2017 года отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил ребенка рукой по различным частям тела. После этого мужчина не обратился в больницу, хотя было очевидно, что малышу необходима медицинская помощь. О случившемся стало известно, когда в семью пришла представитель органа опеки. В настоящее время ребенок изъят из семьи, здоровью мальчика причинен тяжкий вред, с переломом ноги и ушибами он доставлен в больницу, где проходит лечение», — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, подозреваемый задержан, вину свою он не признает, объясняя травмы на теле ребенка тем, что сын упал сам.

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