Под Волгоградом женщина утонула на глазах у дочери

Жительницы села Садки Дубовского района, 64-летняя мать и 37-летняя дочь, вечером 3 июля отправились отдохнуть на пруд. Поначалу они просто загорали и расслаблялись алкоголем. В какой-то момент старшая женщина решила освежиться и зашла в воду. Однако что-то пошло не так, и через некоторое время она начала тонуть. Оставшаяся на берегу дочь все видела, но ничем не могла помочь, т.к. сама не умела плавать.

Что именно привело к трагедии, пока неясно. Возможно, женщина почувствовала себя плохо, зайдя в воду после отдыха на солнце и под действием алкоголя. Не исключен и вариант с изменением дна, из-за чего глубина резко увеличилась. Сейчас проводится проверка.

Главный же вывод, который нужно сделать из этой истории — не забывать об опасности, которую таит вода. И не лезть купаться «под мухой» точно так же, как не садиться в таком состоянии за руль.