Под Волгоградом женщина утонула на глазах у дочери
Отдых на воде, к сожалению, нередко заканчивается плачевно. Особенно, когда в ход идет алкоголь.
Отдых на воде, к сожалению, нередко заканчивается плачевно. Особенно, когда в ход идет алкоголь.
Жительницы села Садки Дубовского района, 64-летняя мать и 37-летняя дочь, вечером 3 июля отправились отдохнуть на пруд. Поначалу они просто загорали и расслаблялись алкоголем. В
Что именно привело к трагедии, пока неясно. Возможно, женщина почувствовала себя плохо, зайдя в воду после отдыха на солнце и под действием алкоголя. Не исключен и вариант с изменением дна,
Главный же вывод, который нужно сделать из этой истории — не забывать об опасности, которую таит вода. И не лезть купаться «под мухой» точно так же, как не садиться в таком состоянии за руль.