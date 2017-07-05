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11:42 (мск), источник: Интерфакс

Обвиняемых в крушении малайзийского «Боинга» решили судить в Нидерландах

Однако принятие решения не означает, что виновные предстанут перед судом в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Такое решение приняли представители стран, сотрудничающих в расследовании этого крушения — Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии, говорится в сообщении со ссылкой на нидерландские СМИ, которое приводит данные информированных источников.

Фоторепортаж
Ситуация на месте крушения малайзийского Boeing 777

Агентство отмечает, что расследование продолжается, и принятое решение не означает того, что виновные предстанут перед судом в ближайшее время.

Как сообщалось ,"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

В середине ноября 2016 года министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай (Liow Tiong Lai) заявил, что уже идентифицированы имена 100 подозреваемых, причастных к трагедии с «Боингом», и они будут названы до начала 2018 года.

Комментарии
5
Николай Будуров
красавцы, где записи переговоров с диспетчерской,почему не был запрещен полет в зоне боевых действий? Они будут судить!.. целуйте мазеп, пилсудских и шухевичей в мягкие ткани идите на нас войной, нам на стройках очень пленные нужны
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Вадим Кулаков
Осталось определить кто истец, кто ответчик, кто свидетели ну и конечно факты, факты, факты....
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Хищник не вкусный
И как вели и как завели и как сбили и как Гелетей - теперь в Англии пиво в пабе попивает.
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