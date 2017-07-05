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18:00 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре трое детей пострадали, купаясь в фонтанах

С начала нынешнего сезона в краснодарскую полицию поступило 48 сообщений о купаниях граждан в городских фонтанах.

Источник: Югополис

Для пресечения несанкционированных действий сотрудники городской полиции проводят специальные рейды. Как сообщал «Югополис», в Краснодаре запрещено купаться в местах, которые для этого не предназначены и не оборудованы. В соответствии со статьей 2.2 краевого закона № 608 «Об административных правонарушениях» за купание в фонтанах предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.

Тем не менее, число людей, нарушающих запрет, немало. Для многих из них это заканчивается травмами и отравлениями, ведь вода в фонтанах — техническая.

Как сообщил «Югополису» Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД по городу Краснодару, с начала нынешнего сезона при купании в городских фонтанах пострадали трое детей: двое маленьких детей получили ушибленные раны головы, а 18-летний подросток наглотался воды в фонтане на Театральной площади и получил пищевое отравление. Всех пострадавших госпитализировали.

С начала работы фонтанов в органы внутренних дел поступило 48 сообщений и запрещенных купаниях — как от очевидцев, так и от сотрудников городской ЕДДС, анализирующих данные с камер видеонаблюдения. В прошлом сезоне таких сообщений было более 70-ти.

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