В Краснодаре трое детей пострадали, купаясь в фонтанах

Для пресечения несанкционированных действий сотрудники городской полиции проводят специальные рейды. Как сообщал «Югополис», в Краснодаре запрещено купаться в местах, которые для этого не предназначены и не оборудованы. В соответствии со статьей 2.2 краевого закона № 608 «Об административных правонарушениях» за купание в фонтанах предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.

Тем не менее, число людей, нарушающих запрет, немало. Для многих из них это заканчивается травмами и отравлениями, ведь вода в фонтанах — техническая.

Как сообщил «Югополису» Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД по городу Краснодару, с начала нынешнего сезона при купании в городских фонтанах пострадали трое детей: двое маленьких детей получили ушибленные раны головы, а 18-летний подросток наглотался воды в фонтане на Театральной площади и получил пищевое отравление. Всех пострадавших госпитализировали.

С начала работы фонтанов в органы внутренних дел поступило 48 сообщений и запрещенных купаниях — как от очевидцев, так и от сотрудников городской ЕДДС, анализирующих данные с камер видеонаблюдения. В прошлом сезоне таких сообщений было более 70-ти.