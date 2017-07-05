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10:58 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском пропала девочка-подросток с татуировкой и пирсингом

В Омской области полицейские разыскивают сразу трех пропавших девушек.

Так, в Муромцевском районе самовольно ушла из детского дома 17-летняя Татьяна Панкратова. Девушке на вид 16−17 лет, рост 155 см, среднее телосложение, длинные темно-русые волосы, серые глаза. Она ушла в черной кофте с капюшоном, синих джинсах и кроссовках. Девушка также имеет пирсинг в правой ноздре и татуировку на левом плече в виде надписи «LOVE».

Источник: ГУ МВД по Омской области

В Омске из дома на 4-й Транспортной ушла 15-летняя Олеся Сечко. На вид ей 14 лет, рост 164 см, среднее телосложение. Ушла в серой кофте, футболке с желтым рисунком, сандалиях.

Источник: ГУ МВД по Омской области

Также полицейские ищут 16-летнюю Айнуру Жаныбаеву из Таврического района. Девушка ушла из дома по ул. 18-й Рабочей еще 1 июля. Ее рост 155 см, имеет худощавое телосложение, карие глаза, смуглую кожу, темно-русые волосы средней длины. Была одета в серую спортивную кофту, голубые джинсы и светлые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемых подростках, просят сообщить об этом в полицию.

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