Под Омском пропала девочка-подросток с татуировкой и пирсингом
В Омской области полицейские разыскивают сразу трех пропавших девушек.
В Омской области полицейские разыскивают сразу трех пропавших девушек.
Так, в Муромцевском районе самовольно ушла из детского дома 17-летняя Татьяна Панкратова. Девушке на вид 16−17 лет, рост 155 см, среднее телосложение, длинные
В Омске из дома на 4-й Транспортной ушла 15-летняя Олеся Сечко. На вид ей 14 лет, рост 164 см, среднее телосложение. Ушла в серой кофте, футболке с желтым рисунком, сандалиях.
Также полицейские ищут 16-летнюю Айнуру Жаныбаеву из Таврического района. Девушка ушла из дома по ул. 18-й Рабочей еще 1 июля. Ее рост 155 см, имеет худощавое телосложение, карие глаза, смуглую кожу,
Всех, кто располагает