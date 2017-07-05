Прапорщик Росгвардии спас кубанца, подавившегося едой

Краснодар. 5 июля — Новая Кубань. Прапорщик Александр Заседко оказался в нужное время в нужном месте.

События развивались в Красноармейском районе. Сотрудник ехал по улице на своем авто. Он обратил внимание на остановившуюся машину. Водитель пытался достать из салона пассажира. Мужчине было плохо. Выяснилось, что он подавился едой.

Прапорщик смог своевременно и квалифицированно оказать доврачебную помощь. Он вытащил запавший у мужчины язык, освободил рот от остатков пищи и обеспечил поступление воздуха в легкие. Параллельно вызвали медиков.

Мать спасенного поблагодарила сотрудника Росгвардии:

— После того, как сына госпитализировали, он пробыл в коме четыре с половиной часа, а сейчас пошел на поправку. Благодаря умелым действиям сотрудника Росгвардии мой сын жив.