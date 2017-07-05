В Новороссийске иномарка сбила пенсионерку

Краснодар. 5 июля — Новая Кубань. ДТП произошло 4 июля около 10 часов вечера в районе 42-километра автодороги Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская.

По предварительным данным, 62-летняя женщина перебегала проезжую часть в неположенном месте всего в нескольких метрах от пешеходного перехода. В этот момент по трассе ехал автомобиль «Ниссан Примера» под управлением 53-летнего мужчины. В результате водитель иномарки сбил пенсионерку, женщина получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.