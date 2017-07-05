16-летняя девушка получила травмы на аттракционе в Екатеринбурге, она госпитализирована
Екатеринбург. 5 июля.
Екатеринбург. 5 июля.
Руководитель
«Девушка была проинструктирована о мерах безопасности, подписала соответствующие документы. Когда она прыгала, в последний момент попыталась схватиться за поручень, упала мимо подушки и получила травму», — отметил В. Горелых.
Он сообщил, что полицейские обратились с просьбой к организаторам аттракциона временно приостановить работу, те прислушались к данной просьбе.
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