16-летняя девушка получила травмы на аттракционе в Екатеринбурге, она госпитализирована

Пресс-служба регионального следственного управления СКР сообщает, что информация о происшествии поступила следователям вечером во вторник. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил агентству «Интерфакс-Урал», что девушка получила травмы на аттракционе по прыжкам с высоты на мягкую поверхность.

«Девушка была проинструктирована о мерах безопасности, подписала соответствующие документы. Когда она прыгала, в последний момент попыталась схватиться за поручень, упала мимо подушки и получила травму», — отметил В. Горелых.

Он сообщил, что полицейские обратились с просьбой к организаторам аттракциона временно приостановить работу, те прислушались к данной просьбе.