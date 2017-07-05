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12:26 (мск), источник: Интерфакс

16-летняя девушка получила травмы на аттракционе в Екатеринбурге, она госпитализирована

Екатеринбург. 5 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы СКР в Свердловской области начали проверку по факту получения травм несовершеннолетней девушкой на одном из аттракционов в Екатеринбурге.

Пресс-служба регионального следственного управления СКР сообщает, что информация о происшествии поступила следователям вечером во вторник. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил агентству «Интерфакс-Урал», что девушка получила травмы на аттракционе по прыжкам с высоты на мягкую поверхность.

«Девушка была проинструктирована о мерах безопасности, подписала соответствующие документы. Когда она прыгала, в последний момент попыталась схватиться за поручень, упала мимо подушки и получила травму», — отметил В. Горелых.

Он сообщил, что полицейские обратились с просьбой к организаторам аттракциона временно приостановить работу, те прислушались к данной просьбе.

В пресс-службе екатеринбургского Горздрава агентству «Интерфакс-Урал» отметили, что 16-летняя девушка госпитализирована в городскую больницу N9, находится в травматологическом отделении. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

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