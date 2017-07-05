Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гранина
Какие сардельки нельзя покупать ни в коем случае
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
«А Украину заберем»: Саакашвили заявляет о своих планах
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
46-летняя Лера Кудрявцева переживает сложный период - СМИ
СМИ: Девушка Тарасова эффектно разделась на пляже
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
13:51 (мск), источник: ТАСС

В аэропорту Кольцово скончался пассажир самолета, прилетевшего в Екатеринбург из Грузии

По факту смерти мужчины начата доследственная проверка.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Пассажир, который прилетел в Екатеринбург на самолете «Уральских авиалиний» из Батуми, скончался в аэропорту Кольцово. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе авиаперевозчика.

«Смерть пассажира, следовавшего рейсом 2638 из Батуми в Екатеринбург, констатировали в медпункте аэропорта Кольцово. Во время полета никто из сопровождающих пассажира к кабинному экипажу с жалобами на самочувствие не обращался», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, по факту смерти пассажира начата доследственная проверка. «Информация поступает противоречивая. Одни говорят, что человек умер на борту самолета, другие, что он скончался уже после приземления воздушного судна в Кольцово. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в следственном управлении.

Он уточнил, что тело пассажира доставлено в один из моргов Екатеринбурга. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

«В Кольцово есть своя служба медицинской помощи. Именно медики аэропорта первыми прибыли к самолету и пытались оказать медицинскую помощь. Скорые горздрава Екатеринбурга на место не вызывались», — отметили ТАСС в пресс-службе горздрава.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Кремль ждет от встречи Путина и Трампа установления рабочего диалога
Кисляк: США вряд ли откажутся от попыток влиять на политику в России
Кремль ждет от встречи Путина и Трампа установления рабочего диалога
США подтвердили, что КНДР запустила межконтинентальную ракету
В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа
Россия продлила продэмбарго для стран, наложивших санкции
Суд по делу о крушении «Боинга» на Украине пройдет в Нидерландах
Сердюков стал председателем совета директоров «Роствертола»
Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего
Макрона опустили с вертолета на атомную подводную лодку
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
«Калашников» представит свой мотоцикл Концерн «Калашников» в августе этого года покажет сразу три мотоцикла, передает РБК
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты Звезды представили новый анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии»
Недвижимость
10 советов-хитростей для владельцев маленьких квартир
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России дешевеет вторичное жилье
Противники реновации обратились в Конституционный суд
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь