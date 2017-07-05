В аэропорту Кольцово скончался пассажир самолета, прилетевшего в Екатеринбург из Грузии
По факту смерти мужчины начата доследственная проверка.
По факту смерти мужчины начата доследственная проверка.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Пассажир, который прилетел в Екатеринбург на самолете «Уральских авиалиний» из Батуми, скончался в аэропорту Кольцово. Об этом ТАСС сообщили в среду в
«Смерть пассажира, следовавшего рейсом 2638 из Батуми в Екатеринбург, констатировали в медпункте аэропорта Кольцово. Во время полета никто из сопровождающих пассажира к кабинному экипажу с жалобами на самочувствие не обращался», — уточнили в
Как сообщили ТАСС в
Он уточнил, что тело пассажира доставлено в один из моргов Екатеринбурга. Назначена
«В Кольцово есть своя служба медицинской помощи. Именно медики аэропорта первыми прибыли к самолету и пытались оказать медицинскую помощь. Скорые горздрава Екатеринбурга на место не вызывались», — отметили ТАСС в