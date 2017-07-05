В Воронежской области женщина, раненая ножом в грудь, лишь через день обратилась к медикам
Пострадавшая не хотела выдавать гражданского мужа.
Пострадавшая не хотела выдавать гражданского мужа.
Врачи больницы из Воробьевского района вызвали полицию, когда к ним поступила женщина с ножевым ранением груди.
Оказалось, что 30-летнюю подругу ранил её 25-летний человек. В ход конфликта он взял кухонный нож и ударил сожительницу. Пострадавшая с раной не стала обращаться к медикам. Она лишь через день вызвала врачей, когда почувствовала сильное недомогание.
«Женщину госпитализировали в больницу с диагнозом «проникающее ранение грудной клетки», — рассказали в
Полицейским пострадавшая сначала говорила, что поранилась сама. Но стражи порядка установили все детали произошедшего. Подозреваемого задержали — в отделе полиции он во всем признался.