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13:52 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области женщина, раненая ножом в грудь, лишь через день обратилась к медикам

Пострадавшая не хотела выдавать гражданского мужа.

Врачи больницы из Воробьевского района вызвали полицию, когда к ним поступила женщина с ножевым ранением груди.

Оказалось, что 30-летнюю подругу ранил её 25-летний человек. В ход конфликта он взял кухонный нож и ударил сожительницу. Пострадавшая с раной не стала обращаться к медикам. Она лишь через день вызвала врачей, когда почувствовала сильное недомогание.

«Женщину госпитализировали в больницу с диагнозом «проникающее ранение грудной клетки», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Полицейским пострадавшая сначала говорила, что поранилась сама. Но стражи порядка установили все детали произошедшего. Подозреваемого задержали — в отделе полиции он во всем признался.

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