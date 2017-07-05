Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Власти объяснили решение доставить губернатора Тулеева в Москву
В Тюмени скончалась девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Самый разыскиваемый человек в мире: где скрывается лидер ИГ? В последнее время появлялось несколько сообщений о его смерти, однако все они еще не подтверждены
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически очень легко»
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
46-летняя Лера Кудрявцева переживает сложный период - СМИ
СМИ: Девушка Тарасова эффектно разделась на пляже
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
13:50 (мск), источник: ТАСС

Дело о пытках в ОВД «Заречный» в Свердловской области вернули в суд первой инстанции

Решение обусловлено тем, что двое из пяти осужденных по делу сотрудников полиции не были ознакомлены с протоколом судебного заседания.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд принял решение вернуть уголовное дело о пытках в ОВД «Заречный» в суд первой инстанции (Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга) в связи с тем, что двое из пяти осужденных по данному делу сотрудников полиции не были ознакомлены с протоколом судебного заседания. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат Александр Бокитько, представляющий интересы осужденного Абая Маманова.

В марте 2017 года представители правоохранительных органов получили от 3,5 до 6 лет лишения свободы. Весной 2017 года все пятеро осужденных подали апелляционные жалобы на приговор, рассмотрение которых началось в среду, 5 июля.

«Дело снято с рассмотрения в Свердловском областном суде. Вернули в Верх-Исетский районный суд для ознакомления с протоколом судебного заседания. С протоколом не ознакомлены осужденные Ударцев и Дубровин», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что все пятеро осужденных находятся в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) исправительной колонии номер 13.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 27 марта признал пятерых полицейских виновными в избиении задержанных в ОВД «Заречный». Оперуполномоченный свердловского главка полиции Анатолий Куриленко приговорен к шести годам лишения свободы, возглавлявший уголовный розыск в ОВД «Заречный» Андрей Махаев — к четырем годам и шести месяцам, оперуполномоченный райотдела Эдуард Ударцев и начальник ОВД «Заречный» Александр Дубровин — к четырем годам, оперативник Абай Маманов — к трем годам и шести месяцам.

Дело о пытках в ОВД «Заречный» было возбуждено в сентябре 2015 года. По данным следствия, работники полиции, желая получить от трех задержанных признательные показания в совершении убийства, применяли к ним физическое и психическое насилие. В частности, они заводили задержанных поочередно в служебный кабинет, где издевались над ними, избивали и душили. Также сотрудники полиции пытались скрыть данное преступление, злоупотребляя должностями полномочиями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Кремль ждет от встречи Путина и Трампа установления рабочего диалога
Кисляк: США вряд ли откажутся от попыток влиять на политику в России
Кремль ждет от встречи Путина и Трампа установления рабочего диалога
США подтвердили, что КНДР запустила межконтинентальную ракету
В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа
Россия продлила продэмбарго для стран, наложивших санкции
Суд по делу о крушении «Боинга» на Украине пройдет в Нидерландах
Сердюков стал председателем совета директоров «Роствертола»
Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего
Макрона опустили с вертолета на атомную подводную лодку
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
«Калашников» представит свой мотоцикл Концерн «Калашников» в августе этого года покажет сразу три мотоцикла, передает РБК
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты Звезды представили новый анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии»
Недвижимость
10 советов-хитростей для владельцев маленьких квартир
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России дешевеет вторичное жилье
Противники реновации обратились в Конституционный суд
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь