Дело о пытках в ОВД «Заречный» в Свердловской области вернули в суд первой инстанции
Решение обусловлено тем, что двое из пяти осужденных по делу сотрудников полиции не были ознакомлены с протоколом судебного заседания.
Решение обусловлено тем, что двое из пяти осужденных по делу сотрудников полиции не были ознакомлены с протоколом судебного заседания.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд принял решение вернуть уголовное дело о пытках в ОВД «Заречный» в суд первой инстанции (Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга) в связи с тем, что двое из пяти осужденных по данному делу сотрудников полиции не были ознакомлены с протоколом судебного заседания. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат Александр Бокитько, представляющий интересы осужденного Абая Маманова.
В марте 2017 года представители правоохранительных органов получили от 3,5 до 6 лет лишения свободы. Весной 2017 года все пятеро осужденных подали апелляционные жалобы на приговор, рассмотрение которых началось в среду, 5 июля.
«Дело снято с рассмотрения в Свердловском областном суде. Вернули в
Дело о пытках в ОВД «Заречный» было возбуждено в сентябре 2015 года. По данным следствия, работники полиции, желая получить от трех задержанных признательные показания в совершении убийства, применяли к ним физическое и психическое насилие. В частности, они заводили задержанных поочередно в служебный кабинет, где издевались над ними, избивали и душили. Также сотрудники полиции пытались скрыть данное преступление, злоупотребляя должностями полномочиями.