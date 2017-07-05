В Калининграде ищут пропавшего 34-летнего мужчину
В Калининграде волонтёры ищут пропавшего 34-летнего Юрия Гарбузова. Об этом сообщают волонтёры из группы поиска пропавших людей «Мама Люда».
В Калининграде волонтёры ищут пропавшего 34-летнего Юрия Гарбузова. Об этом сообщают волонтёры из группы поиска пропавших людей «Мама Люда».
В последний раз его видели 28 февраля 2017 года. Мужчина вышел из дома по ул. Станочной. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
На вид мужчине 35 лет. Рост 170 см, среднее телосложение, волосы короткие рыжие. В день пропажи был одет в