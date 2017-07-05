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13:56 (мск), источник: Новости Перми

За первое полугодие 2017 года в регионе произошло 81 ДТП с детьми

В ДТП с участием детей до 16 лет 90 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. В основном в таких авариях страдают дети-пешеходы.

44 ДТП — наезды на несовершеннолетних пешеходов. 48 детей получили травмы. В 31 случае вина лежит на взрослых участниках дорожного движения. В 18 случаях дети получили травмы при переходе проезжей части по пешеходному переходу, еще в девяти — при движении в жилой зоне. Также зарегистрировано три аварии, когда водители сбили детей на тротуарах.

В 13 случаях такие происшествия случились по неосторожности самих детей: при переходе проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.

С участием детей-пассажиров за январь-июнь в Перми зарегистрировано 28 ДТП, травмировано 32 ребенка.

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