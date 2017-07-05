За первое полугодие 2017 года в регионе произошло 81 ДТП с детьми
В ДТП с участием детей до 16 лет 90 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. В основном в таких авариях страдают
В ДТП с участием детей до 16 лет 90 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. В основном в таких авариях страдают
44 ДТП — наезды на несовершеннолетних пешеходов. 48 детей получили травмы. В 31 случае вина лежит на взрослых участниках дорожного движения. В 18 случаях дети получили травмы при переходе проезжей части по пешеходному переходу, еще в девяти — при движении в жилой зоне. Также зарегистрировано три аварии, когда водители сбили детей на тротуарах.
В 13 случаях такие происшествия случились по неосторожности самих детей: при переходе проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.
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