За первое полугодие 2017 года в регионе произошло 81 ДТП с детьми

44 ДТП — наезды на несовершеннолетних пешеходов. 48 детей получили травмы. В 31 случае вина лежит на взрослых участниках дорожного движения. В 18 случаях дети получили травмы при переходе проезжей части по пешеходному переходу, еще в девяти — при движении в жилой зоне. Также зарегистрировано три аварии, когда водители сбили детей на тротуарах.



В 13 случаях такие происшествия случились по неосторожности самих детей: при переходе проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.



С участием детей-пассажиров за январь-июнь в Перми зарегистрировано 28 ДТП, травмировано 32 ребенка.