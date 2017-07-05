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13:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Предполагаемый убийца Яны Перчаткиной лег в психбольницу под Уфой

Обвиняемого отправили на экспертизу.

В Башкирии продолжается расследование громкого уголовного дела об изнасиловании и убийстве девятилетней девочки. На этой неделе обвиняемого, 38-летнего жителя Белорецка, этапировали в больницу в Базилевке для прохождения судебной психиатрической экспертизы.

— Его перевезли на этой неделе, около месяца он будет находиться там, — пояснил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Известно, что большая часть необходимых следственных действий выполнена, и, вероятно, в трехмесячный срок расследование будет завершено.

Напомним, девятилетняя Яна Перчаткина пропала 3 мая — утром ушла на уроки, но в школе так и не появилась. Спустя месяц тело ребенка нашли в подполе частного дома на окраине Белорецка. Задержанный по подозрению в убийстве девочки, 38-летний Андрей П., не стал отпираться — в суде, во время избрания меры пресечения, во всем сознался.

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